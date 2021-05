Economia Endividamento cresce entre os mais pobres com pandemia e paralisação do auxílio emergencial Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de desempregados no Brasil chegou a 14,4 milhões no trimestre encerrado em fevereiro

Com o impacto da pandemia e do atraso na liberação do auxílio emergencial, o endividamento das faixas dos brasileiros mais pobres voltou a subir. Em abril, 22,3% dos brasileiros com renda familiar de até R$ 2,1 mil indicavam ter dívidas, patamar recorde, segundo pesquisa do FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas). Esse percentual só hav...