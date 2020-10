Economia Endividamento cresce 1 ponto percentual e Capital fica acima da média nacional Balanço da CNC em parceria com a Fecomércio Tocantins mostra 69,8% dos entrevistados endividados

Balanço mensal da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) em parceria com a Fecomércio Tocantins com o percentual de endividados e inadimplentes em Palmas revela crescimento de 1,1% no total de endividados em setembro. Segundo os dados, entre os entrevistados, 69,8% assumiram estar endividados, 14,2% inadimplentes e...