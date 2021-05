Com fábrica em Xambioá, a Votorantim Cimentos anuncia o aumento de produção de insumos agrícolas com a ampliação na capacidade de produção de 100 mil toneladas/ano e o início da fabricação de Optmix.

O produto é uma mistura de calcário agrícola e gesso que proporciona alto teor de cálcio, magnésio e enxofre, tudo em uma única aplicação. O anúncio ocorre no mês em que a Votorantim Cimentos celebra um ano de lançamento da Viter, marca da sua unidade de negócios de insumos agrícolas.

Além do aumento da produção no Tocantins, a Viter aumentou a sua capacidade de produção em Itapeva (SP) e firmou parceria comercial e de produção em Pratápolis (MG). A marca também iniciou a exportação de seus produtos para o Paraguai, país que é o sexto maior produtor de soja do mundo, com tendência de crescimento.