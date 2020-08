A rede Novo Mundo inaugura no sábado, 22, a primeira loja em Gurupi com conceito multicanal. A filial integrará o omnichannel onde o cliente encontra o que precisa em um único local com o preço do site na loja física.

Com um layout clean, moderno e apropriado para receber os clientes sem aglomeração devido ao tamanho da loja, nesse novo conceito, o consultor de vendas recebe o cliente, mostra os produtos, efetua a venda pelo celular e entrega o produto no local. Ou atender o consumidor que optou por comprar pelo site e retirar em loja.

A rede também aposta nas plataformas online para que seus vendedores possam trabalhar de casa, oferecendo o melhor atendimento aos clientes, de forma comissionada. Por meio de um whatsapp corporativo (62) 98562-7000, a rede tem canalizado as demandas em um único canal, com toda tecnologia necessária para trazer segurança ao cliente no processo de compra, que é rastreado pela empresa.