Os fisioterapeutas André da Gama Lima, Pedro Vyctor e Mairon Daniel uniram conhecimento e recurso para criar o Center Fisio (Centro de Reabilitação em Ortopedia e Traumatologia) nesta sexta-feira, 29, às 8 horas, em Augustinópolis, uma das principais cidades da região do Bico do Papagaio, no extremo norte do Estado.

A expectativa do trio é atender toda a região do Bico do Papagaio serviços especializados com preços acessíveis e por meio de convênios.

“O Centro de Reabilitação conta com uma estrutura completa, equipamentos modernos e uma equipe qualificada, suprindo uma grande carência da região que reúne 25 municípios”, explica André da Gama Lima, ao listar as áreas de atuação: fisioterapia cardiorrespiratória, pediátrica, uroginecológica, traumato-ortopédica, neurológica e de Reeducação Postural Global (RPG).

O trio de profissionais atua em clínicas e hospitais da região e também na UTI do Hospital Regional de Augustinópolis.

A clínica vai atender pacientes de todas as idades que sofreram ou possuem sequelas decorrentes de algum trauma, lesão ou síndrome.

O local tem capacidade de atendimento, por horário, de até 12 pacientes, com avaliação, consultório de atendimento individualizado, sala pra eletroterapia, através de aparelhos de laser, correntes: tens, fes, ultrassom e infravermelho, entre outros.

A clínica fica localizada na Rua Amazonas, em frente ao Hospital Regional.

Conheça a equipe da Center Fisio

André da Gama Lima

Fisioterapeuta pós-graduado em Fisioterapia Intensiva pelo Instituto de Ensino e Educação em Saúde (IEES). Trabalhou na UTI Adulto do Hospital Geral de Palmas, no Projeto Melhor em Casa. Desde 2017, trabalha no Hospital Regional de Augustinópolis, atuando na Sala Vermelha, Pronto Socorro, Clínica Médica, Pediatria e Neonato. Desde agosto do ano passado está na linha de frente de combate à Covid-19 na UTI do HRAUG. Trabalhou nos Municípios de São Bento, Praia Norte e São Sebastião.

Pedro Vyctor

Fisioterapeuta pós-graduado em Fisioterapia Intensiva, trabalha no Macro Regional de Imperatriz (MA) e na UTI do Hospital Regional de Augustinópolis. Trabalhou na CLIMED em Açailândia como fisioterapeuta cardiorrespiratório; no Hospital Santa Mônica e no Hospital de Campanha de Açailandia (MA).

Mairon Daniel

Fisioterapeuta na APAE de Imperatriz (MA), possui pós-graduado em traumatologia ortopedia, além de especialização em Geriatria e Gerontologia, graduando em Osteopatia (EBRAFIM ), RPG, RPF, Neurologia infantil. Trabalha na UTI do Hospital Regional de Augustinópolis.