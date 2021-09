Com foco no Halloween deste ano, a Fanta lança uma nova versão em edição limitada, nos formatos lata e PET Individual (500/600ml). Com líquido e embalagem pretos (representados por um fantasma assustador), Fanta Mistério chega ao mercado de um jeito horripilante e enigmático, para desafiar a todos com um convite para descobrir e conhecer o seu sabor misterioso, único e enigmático.

Disponível por tempo limitado, a bebida inspirada no Halloween já está chegando aos pontos de venda de todo o Brasil e estará disponível em todo o Brasil e mais sete países da América Latina até o Halloween, para que mais pessoas possam colocar suas garras nela, enquanto podem.

O comunicado da marca lembra que o Halloween é uma das épocas mais divertidas do ano, quando as pessoas fogem da rotina, se fantasiam, curtem e brincam. No Brasil, mesmo no meio da pandemia, surgiram muitas festas virtuais com maquiagens criativas, fantasias, jogos e filmes de terror e, claro, muitos truques e guloseimas.

“Historicamente, Fanta vem construindo uma conexão muito forte com a diversão. No Halloween as pessoas, independente de sua idade, se sentem livres para ser o que quiserem de uma forma divertida”, destaca, Pedro Abondanza, Diretor de Marketing da Coca-Cola Brasil, no comunicado à imprensa.

“Se a ideia é fazer com que o mundo que vivemos se engaje com esse lado divertido e, tanto Fanta, quanto Halloween abastecem o lado brincalhão das pessoas, por que não unir os dois?”, completa Marina Rocha, Líder da marca Fanta na Coca-Cola América Latina.

Com um novo design, de edição limitada, os sabores regulares de Fanta, representam uma ilustração de um personagem: a abóbora assustadora representa a Fanta Laranja, o Yeti representa a versão uva, o Ogro representa o sabor guaraná e o fantasma que representa a nova Fanta Mistério. O produto traz bocas icônicas que transformam as embalagens em uma versão monstruosamente saborosa, convidando todos a se divertirem.

Parcerias e Plataformas

A marca contará com parcerias inéditas com grandes marcas, como Bob’s, Cinépolis, Cinemark e Pizza Hut, o que ajudará a tornar esse período ainda mais especial e divertido. Lanches assustadores e deliciosos, sempre acompanhados de uma Fanta gelada, prometem deixar o público de boca aberta e tornar os momentos de refeição ainda mais “Ooh”!