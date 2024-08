Palmas Summit 2024 fecha programação com recorde de público

Com a casa cheia e o público imerso em três dias de conhecimento, tecnologia e inovação, o Palmas Summit terminou neste final de semana, reunindo mais de 10 mil pessoas, um recorde para a iniciativa que a partir de agora irá fazer parte do calendário oficial de eventos da Capital.



O encontro, realizado no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues, foi encerrado com uma palestra sobre Empreendedorismo Feminino, conduzida pela atriz e empresária Giovanna Antonelli. O evento teve como contexto central o ecossistema tecnológico amazônico, além do debate da urgência climática e o crescimento sustentável, pilares essenciais na busca por um futuro mais equilibrado.



Em entrevista, Giovanna revelou que tem uma ligação muito importante com o Sebrae. Em sua visão, por meio da instituição, muitas pessoas conseguem empreender com orientação e dignidade para tocar seus negócios e ter sucesso nesta jornada. “Eu sempre digo: acredite em seus sonhos. E se você acredita, o Sebrae vai lá e te ajuda a realizar. É importante o empreendedor saber que não está sozinho nesse caminho”, comentou.



Com mais de 70 palestras divididas em diversos palcos, a edição se caracterizou pela grande variedade de temas apresentados. As tendências atuais e futuras que estão moldando os negócios, o debate sobre a urgência da sustentabilidade e os desafios que permeiam as questões climáticas, além da série de pontos chaves que atravessam as políticas governamentais, tanto para a sociedade em geral, como para os pequenos negócios, foram alguns dos conteúdos em evidência.



A programação também reuniu especialistas de renome nacional como Thiago Nigro (Primo Rico), a CEO e uma das fundadoras do Movimento Black Money e D´ Black Bank, Nina Silva, Rosana Hermann, Thiago Brunet e KondZilla. Segundo o Sebrae Tocantins, ainda passaram pelos corredores do Palmas Summit 25 startups do Estado. Na ocasião, essas empresas tiveram a oportunidade de apresentar seus projetos e produtos durante todo o evento.

Safra se torna a financeira do Grupo HPE

O Grupo J. Safra, por meio da Safra Financeira, anuncia acordo com o Grupo HPE para se tornar o banco oficial das marcas Mitsubishi e Suzuki no Brasil. O Safra irá liderar a oferta de serviços financeiros aos clientes e concessionários dessas marcas.

O acordo prevê a estruturação, gestão e expansão da oferta de crédito para aquisição de veículos, assim como a participação ativa em campanhas promocionais e principais eventos das marcas, além de uma plataforma de financiamento customizada. Clientes e colaboradores do Grupo Safra também terão condições especiais para adquirir os veículos.

O Banco Safra também passará a explorar outros pontos que beneficiem a parceria e seus clientes, como produtos e consultoria de investimento.

Hyundai recebe Selo Ouro pelo sexto ano consecutivo

A Hyundai Motor Brasil foi certificada pelo sexto ano consecutivo com o grau máximo do Programa Brasileiro GHG Protocol, ferramenta originalmente desenvolvida nos Estados Unidos, em 1998, para quantificar emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), e que foi implementada no Brasil a partir de 2008 pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (GVces), em parceria com o Ministério do Meio Ambiente.

O “Selo Ouro” é concedido após uma empresa demonstrar que atende a todos os critérios de transparência na publicação de seus dados de emissões. A certificação é referente aos inventários de emissões do ano base de 2023. A edição teve a participação de 434 empresas e 876 relatórios inscritos, número 42% superior ao reportado pelo programa no ano anterior.

Marcopolo fortalece atuação na China e alcança a marca de 60 unidades entregues

A Marcopolo é uma das principais desenvolvedoras de soluções de mobilidade, com fábricas em diversos países do mundo, entre eles a China, onde já atingiu a marca de 60 ônibus entregues apenas para Hong Kong em 2024. A companhia fornece veículos para a região desde 2012, principalmente os produtos da família Audace e, no total, já são quase 700 unidades comercializadas para este mercado.

Desde 2012, quando a companhia iniciou as vendas de veículos para Hong Kong, o portfólio de produtos passou por atualizações. Atualmente, são oferecidos ao mercado seis opções de chassis diferentes, tanto com OEMs (Original Equipment Manufacturer ou, em português, Fabricante Original de Equipamento) europeus, bem como com chassis chineses.

Entre as inovações recentes desenvolvidas pela Marcopolo na planta chinesa, está o Audace Fuel Cell, movido a célula de combustível de hidrogênio e que foi apresentado em 2023 na Busworld Europe – um dos mais importantes eventos da indústria do ônibus – considerado um case de inovação da companhia. Foram montados dois protótipos e ambos foram submetidos a testes extremos, que proporcionaram a coleta de dados que permitiram a otimização dos veículos.

Novo CEO da Ambez: conheça quem é Carlos Lisboa

A Ambev anunciou na tarde dessa terça-feira (27) um novo CEO. Carlos Lisboa, que é natural de Pernambuco e está há 30 anos na companhia, lidera as operações da AB InBev na América Central e será o novo CEO da Ambev. Após um ciclo de transformação de 5 anos na Ambev, Jean Jereissati vai liderar as operações da Zona da América Central, o maior mercado da AB InBev, controladora da Ambev.

Lisboa é conhecido por ser um habilidoso construtor de marcas e categorias, trazendo consigo um profundo conhecimento de consumidores, clientes e da indústria cervejeira. Durante o tempo como presidente da Zona da América Central, Lisboa levou a operação ao patamar de maior mercado da AB InBev, junto com uma sólida transformação digital. Antes disso, Lisboa ocupou cargos de liderança sênior em todas as unidades de negócios da Ambev: como CMO no Brasil e liderando as operações da companhia no Canadá, América Latina Sul e no Caribe. Ele assumirá o novo cargo em 1º de janeiro de 2025.