Kuat e Guaraná Jesus, uma novidade no Tocantins e em Goiás, se unem para celebrar a riqueza regional brasileira

Reconhecida por sua conexão com o público brasileiro e por ações que valorizam a cultura local de cada região do Brasil, Kuat e o tradicional Guaraná Jesus, do grupo The Coca-Cola Company, entram definitivamente como o refrigerante presente nas tradicionais festividades, sejam elas chamadas de Festa Junina, Arraial ou São João pelo Brasil exaltando o que cada uma delas tem de especial, reconhecendo seus diferentes costumes, comemorações, sua gastronomia, destacando a diversidade dos sabores de guaraná e a importância para a sua região.

Como parte desta iniciativa, Kuat e o Guaraná Jesus, conhecido pelo sabor de viver o Maranhão, anunciam sua participação com patrocínios e ativações em grandes festas populares e eventos durante o calendário junino e além de destacar a essência das regiões brasileira por meio de suas diversas variações de guaraná.

Em linha com a ideia de que cada local é tão rico que poderia ser considerado um país em si, as marcas convidam seus consumidores a se envolverem na campanha "A gente se encontra no meu país". O objetivo é não apenas ressaltar a importância de valorizar as tradições, mas também promover a celebração do encontro entre sabores tradicionais e emergentes.

Tokio Marine quer ser referência em Seguro Garantia em três anos

Com o intuito de atender à nova Lei de Licitações e assegurar o cumprimento dos contratos de obras públicas e privadas, a Tokio Marine anunciou ontem (26), o seu Plano de Expansão do Seguro Garantia com o objetivo de, em três anos, tornar-se a Seguradora Multiprodutos referência no segmento. Pioneira na contratação de corpo técnico especializado para elaboração de soluções inovadoras para o produto, a Companhia tem estruturado a área para atender as diretrizes da legislação desde 2016, quando as discussões a respeito do tema tiveram início.

Sancionada em dezembro do ano passado e vigente desde janeiro de 2024, a Lei nº 14.770/23, que promove alterações na Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/21), tem o objetivo de assegurar a finalização de obras públicas. Isso porque há, hoje, no Brasil, mais de 8,6 mil obras paradas – número que representa 41% dos 21 mil contratos relacionados a projetos financiados com recursos federais por meio do orçamento geral do País, de acordo com dados de 2023 consolidados pelo TCU (Tribunal de Contas da União).

Para o Diretor Executivo de Produtos Pessoa Jurídica da Tokio Marine, Felipe Smith, o Seguro Garantia passa a ter um papel fundamental na concretização destes projetos. “Agora, as seguradoras precisam assegurar a execução correta dos contratos, bem como sua conclusão conforme o que foi estipulado em cada um deles. E, para que isso seja possível, entendemos que é essencial a oferta de um produto Garantia robusto e consolidado, preparado para atender a essa demanda”, ressalta.

Obispa Design, adquirida pela Cin Participações, prepara avanço no mercado

Com um investimento de US$ 10 milhões, a Obispa Design passou a fazer parte, desde o começo de maio, da Cin Participações Societárias, também acionista da Cinex Tecnologia para Arquitetura e do Cini Innovation Lab. Esse movimento promete inserir a marca, consolidada na produção de componentes metálicos para a indústria da moda, setores moveleiro e de design, em um ciclo de crescimento.

"Estamos preparando a empresa para um novo momento no Brasil. Vamos fortalecer a presença da Obispa no mercado moveleiro e de moda, e estamos desenvolvendo um plano de ingresso em outros mercados", adianta César Cini, que há 25 anos fundou a Cinex e, atualmente, é o CEO. O empreendedor é fundador, acionista e CEO da Cin Participações Societárias.

O investimento anunciado se dará em etapas. Desde a aquisição da indústria, que tem sede em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, até melhorias na produção e o incremento no número de funcionários. Atualmente com 50 funcionários, a Obispa contratará imediatamente sete funcionários (vagas já abertas pelo https://obispa.gupy.io/ ), e a meta é ampliar em pelo menos 20% o número de colaboradores para o novo momento da produção.

Porto Bank lança nova funcionalidade para seus cartões de crédito

O crescimento dos pagamentos digitais, somado ao número de dispositivos conectados, tem exigido um controle cada vez mais rigoroso por parte dos consumidores ao utilizarem os seus cartões de crédito. O fato é que o cliente não quer ter o desconforto de não saber o que comprou e de quem comprou e acaba exigindo, cada vez mais, clareza e transparência nas transações.

Não é nada incomum, consumidores relatarem problemas na identificação de algumas de suas transações ao utilizarem seus cartões. E, então, a ansiedade em relação a possíveis fraudes os leva a apresentar pedidos de estorno por vezes desnecessários e que poderiam ser evitados.

Para atender a essas necessidades crescentes dos consumidores, a Porto Bank passa a oferecer uma nova solução da Mastercard ao mercado: Ethoca Consumer ClarityTM, um serviço pioneiro que fornecerá aos titulares de todos os cartões de crédito Porto Bank mais detalhes sobre suas compras nas faturas digitais.

Colchão de espuma da Gazin Colchões tem 100% de aprovação do Inmetro

A Gazin Colchões, braço industrial do Grupo Gazin - um dos maiores grupos empresariais do Brasil no setor de varejo de móveis e eletrodomésticos, serviços, informática, atacado, fabricantes de colchões e e-commerce, celebra mais uma conquista significativa em seus negócios.

O Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) testou a qualidade dos colchões de espuma vendidos no Brasil e os produtos da Gazin Colchões tiveram 100% de aprovação, com base na avaliação de quatro critérios: as informações da etiqueta, dimensões, a densidade e o teor de cinzas.

Os resultados da pesquisa foram divulgados no último domingo (23) e ratificam o comprometimento do grupo com altos padrões de qualidade e inovação em seus produtos, consolidando sua posição como líder no segmento de colchões.