Campanha traz descontos e condições especiais para compra de veículos novos e seminovos

Os primeiros meses de 2024 trouxeram otimismo para o setor automotivo. Com o mercado em constante aquecimento, a venda de veículos segue em crescimento, impulsionando oportunidades para quem deseja adquirir um carro novo ou seminovo. Aproveitando este cenário favorável, a Umuarama Concessionária anuncia a campanha “Fechamento de Mês”, que acontecerá nos dias 26 e 27 de julho (sexta-feira e sábado).

Durante a ação, os clientes terão acesso a ofertas imperdíveis para compra de carros novos e seminovos em todas as 33 lojas do grupo, que estão presentes nos estados do Maranhão, Tocantins, Pará, Minas Gerais e Goiás. Além das condições especiais, no dia 27 de julho (sábado), as lojas irão funcionar com horário estendido até às 18h, e os clientes serão recebidos com um café da manhã especial.

A campanha, que visa alavancar ainda mais as vendas, segue até dezembro e será realizada no último final de semana de cada mês.

BRK oferece diversidade de métodos de pagamento

Os clientes que desejam utilizar o PIX podem acessar a plataforma “Minha BRK” (minhabrk.com.br), selecionar a opção “Contas” no menu e escolher a fatura desejada. O pagamento via PIX é instantâneo e está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

Além do PIX, na plataforma “Minha BRK”, o cliente também encontra opções de pagamento por meio de cartão de crédito e débito. Essas modalidades garantem que os pagamentos sejam realizados de maneira segura, sem a necessidade de sair de casa.

Para falar com a BRK, os clientes podem entrar em contato pelo WhatsApp, no (11) 9 9988-0001, que funciona de segunda a sábado, das 8h às 20h, ou pelo telefone 0800 644 0195, que funciona 24 horas.

Coca-Cola oferece 26 oportunidades de emprego em diversas áreas

A Coca-Cola BANDEIRANTES, representante e fabricante dos produtos Coca-Cola para os estados de Goiás e Tocantins, através da área de Recrutamento e Seleção, está com 26 vagas disponíveis em áreas como motorista Entregador de vendas, Repositor, Operador de máquina, Técnico de Segurança do Trabalho, Frentista Posto de Gasolina, Técnico em manutenção e refrigeração, Analista de relações trabalhistas, Lubrificador industrial temporário e Consultor de vendas.

Os interessados em se candidatar às vagas podem enviar seus currículos para o e-mail: bandrh@rebic.com.br

Oportunidades: 5 vagas para Motorista entregador de vendas (Trindade e Aparecida de Goiânia) | 5 Vagas - Repositor (Trindade e Aparecida de Goiânia) | 3 Vagas - Operador de Máquina (Trindade) | 4 Vagas - Técnico em Manutenção e Refrigeração (Trindade) | 1 Vaga - Técnico de Segurança do Trabalho (Trindade) | 1 Vaga – Frentista Posto de Gasolina (Trindade) | 1 Vaga- Analista de Relações Trabalhistas (Trindade) | 1 Vaga para Lubrificador Industrial temporário (Trindade) | 5 vagas - Consultor de vendas (Trindade)

Correios e Sanrio celebram 50 anos da Hello Kitty com edição comemorativa de selos postais

Em comemoração aos cinquenta anos de uma das personagens mais icônicas da cultura pop, os Correios – empresa pública federal responsável pela execução do sistema de envio e entrega de correspondências, traz ao Brasil o lançamento de selos postais da Hello Kitty.

Pela primeira vez na América Latina, a novidade contará com três modelos exclusivos, cada um disponível em folhas compostas por 12 selos postais. A compra poderá ser feita na loja virtual e agências físicas dos Correios, oferecendo uma peça memorável para os fãs e colecionadores que cresceram com a personagem.

A comercialização é feita sob demanda e ficará disponível até o dia 31 de dezembro. Para mais informações, acesse: https://shopping.correios.com.br/wbm/store/script/store.aspx?cd_company=ErZW8Dm9i54

Blanver estabelece parceria exclusiva com Biophytis na América Latina

Biophytis SA (Euronext Growth Paris: ALBPS), ("Biophytis" ou a "Empresa"), uma empresa de biotecnologia especializada no desenvolvimento de terapias para doenças relacionadas ao envelhecimento, anunciou a assinatura de um acordo de licença exclusiva com a Blanver, uma das principais e mais confiáveis ​​indústrias farmacêuticas do Brasil. Esta será do BIO101, em desenvolvimento e estudos clínicos pela Biophytis, e operações de marketing na região da América Latina, não se limitando ao Brasil e incluindo também Argentina, Colômbia e México.

O acordo prevê a que a Blanver será responsável pelo registro e comercialização do BIO nas suas seguintes áreas terapêuticas: metabólicas, doenças respiratórias, musculares, entre outras.

Com mais de 40 anos de história, a Blanver tornou-se especialista em doenças infecciosas, osteoporose, oncologia, hematologia, doenças raras e distúrbios metabólicos. Além da atuação no Brasil, mantém uma extensa rede de distribuidores exclusivos que cobre toda a região da América Latina.