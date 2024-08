Casa do Empreendedor em Palmas recebe mais uma edição do Feirão do MEI



Na próxima segunda-feira, 26, as portas da Casa do Empreendedor, em Palmas, estarão abertas para todos os empresários, donos de pequenos negócios, interessados em negociar dívidas ativas e débitos em atraso. A ação, realizada pelo Sebrae Tocantins, é mais uma edição do Feirão do MEI e ocorre de 26 a 30 deste mês.

Durante a iniciativa, os Microempreendedores Individuais (MEIs) podem negociar débitos previdenciários inscritos em dívida ativa há mais de um ano, desde que o valor consolidado seja igual ou inferior a cinco salários-mínimos. A adesão à transação estará disponível exclusivamente para o CNPJ do MEI até às 19 horas do dia 30 de agosto de 2024.

O Feirão do MEI é um evento gratuito focado em oferecer suporte e oportunidades de regularização financeira aos microempreendedores individuais. A ação conta com a parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem).



Quero Bolsa oferece mais de 193 mil bolsas de estudo no Tocantins no 2º semestre



A busca por uma formação acadêmica de qualidade e acessível é uma constante para milhares de estudantes em todo o Brasil. Pensando em facilitar o acesso de estudantes ao ensino superior no 2º semestre de 2024, a Quero Bolsa, principal portal de bolsas de estudo no Brasil, está disponibilizando mais de 193 mil bolsas de estudo para graduação nas modalidades presencial, EaD (Educação a Distância) e semipresencial em Tocantins, com descontos que podem chegar a 90% durante todo o curso.

A iniciativa busca oferecer acesso a instituições de ensino de qualidade distribuídas por todo o país. Os estudantes podem garantir mensalidades com descontos sem a obrigação de comprovar renda ou ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Com mais de 8 mil instituições de ensino parceiras, a Quero Bolsa busca democratizar o acesso ao ensino superior. As bolsas de estudo oferecidas abrangem diversos níveis de ensino, atendendo a diferentes necessidades e perfis de alunos.

Informações pelo site ou pelo WhatsApp 0800 123 2222.

Sebrae lança o programa Brasil Mais produtivo

O Tocantins recebeu, nesta sexta-feira, 23, a 8ª edição do Roadshow Brasil Mais Produtivo, iniciativa que faz parte da estratégia do Governo Federal para aumentar a competitividade das micro, pequenas e médias empresas em todo o país. O evento, realizado pelo Sebrae Tocantins, Senai e parceiros, durante o Palmas Summit, reuniu empresários locais interessados em conhecer as soluções, capacitações e consultorias gratuitas oferecidas pelo programa.

A cerimônia de abertura também contou com a presença do diretor de Desenvolvimento Produtivo e Tecnológico da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Carlos Geraldo Santana. Durante o evento, os participantes puderam assistir a apresentações de cases de sucesso de empresas que já aderiram ao Brasil Mais Produtivo, demonstrando como o programa pode impactar positivamente a produtividade e o crescimento das indústrias locais.

"O Brasil Mais Produtivo é uma oportunidade única para as empresas aumentarem sua competitividade no mercado. O programa oferece não só capacitação, mas também consultorias que podem fazer a diferença na produtividade e no desenvolvimento tecnológico das empresas", destacou.

Além das apresentações e palestras, o roadshowtambém ofereceu um espaço interativo para perguntas e orientações, além da possibilidade de cadastro imediato das empresas interessadas em participar do programa.

