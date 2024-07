CASACOR Tocantins 2024 traz elenco com mais de 40 profissionais

A CASACOR Tocantins, que ocorre de 14 de agosto a 22 de setembro, tem no time que compõe a mostra a verdadeira essência das mais atualizadas tendências da arquitetura, design de interiores e paisagismo, por isso já apresenta ao público o elenco desta 3ª edição, que contará com 47 profissionais.

Numa área de 5.000 m², no Five Senses Resort, espaço que abrigará a mostra deste ano, 31 ambientes estão divididos entre lounges, sala de banho, quarto do bebê, bem como inspiração de estúdios para o jovem e para o músico. Um Memorial à arquitetura tocantinense e também uma galeria de arte trazem o nosso resgate da história que ainda é pouco contada. Restaurante, bar, estúdio de podcast e lojas também fazem parte das instalações.

Cada profissional participante desta edição da CASACOR Tocantins está alinhado de forma imersiva no tema de 2024: “De presente, o agora”. “Desde a escolha do local, que nos coloca mais próximos da natureza, até a definição do elenco, que realmente dá a cara ao evento, tivemos um só objetivo: unir propósitos em comum e propor soluções que contribuam com um futuro sustentável”, afirmou a sócia-diretora da CASACOR Tocantins, Cris Scaramussa.

Energisa e Senai prorrogam inscrições para curso de eletricistas exclusivo para mulheres

Para fomentar a inclusão de mulheres no setor elétrico, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) está com vagas em aberto para o Curso de Formação de Eletricistas de Redes exclusiva para Mulheres, em parceria com a Energisa. As inscrições foram prorrogadas e encerram no dia 20/07. As interessadas podem se inscrever por meio deste link.

Considerada uma área tradicionalmente masculina, o setor elétrico tem ganhado cada vez mais o interesse de profissionais mulheres. “Para capacitar esse público, é preciso oportunidade. Por isso, nos unimos ao Senai para treiná-las com a qualidade já reconhecida da instituição. A Energisa tem como premissa promover inclusão e diversidade, e ações como esta contribuem significativamente para a transformação social e econômica, possibilitando que mais mulheres alcancem independência financeira e profissional”, comenta a analista de Recursos Humanos da Energisa Tocantins, Rhayane Florentino.

Buriti Empreendimentos: Dicas para economizar água e evitar desperdícios

A Buriti Empreendimentos, com o objetivo de fortalecer a conscientização sobre os riscos das queimadas urbanas, alerta para os impactos negativos que elas causam ao meio ambiente e à saúde da população. A empresa reforça a importância de medidas preventivas para evitar esse tipo de crime ambiental.

Entre os principais problemas causados pelas queimadas está o aumento da poluição do ar, a destruição do meio ambiente e o risco de incêndios de grandes proporções que podem atingir residências, colocando em perigo a vida de pessoas e animais.

Medidas simples e eficazes podem ser adotadas pela população para evitar as queimadas em áreas urbanas, como:

· Não queimar folhas secas e lixo, destinando-os corretamente à coleta pública urbana;

· Evitar o descarte de lixo em terrenos baldios;

· Manter lotes e terrenos limpos, roçados e livres de materiais inflamáveis;

· Não jogar “bituca” de cigarro em qualquer lugar;

· Não solte balões;

· Denuncie práticas de queima de lixos e folhas secas.

Aeroporto de Palmas com nova opção de voo para São Paulo

A partir deste mês de julho, o Aeroporto de Palmas, administrado pela CCR Aeroportos, conta com mais uma opção de voo para São Paulo (Guarulhos). A operação realizada pela Gol Linhas Aéreas teve início em 1º de julho e está prevista para continuar até 30 de setembro.

Tanto os palmenses quanto os paulistas têm motivos para comemorar a nova ligação entre São Paulo e Tocantins. São Paulo, com sua vida cultural rica e atrações como a Avenida Paulista, o MASP e o Parque Ibirapuera, agora está conectada diretamente a Palmas, que dá acesso ao Jalapão. O Jalapão é conhecido por suas dunas, cachoeiras e paisagens únicas. Essa nova rota facilita o acesso e fortalece a conexão entre as duas regiões, incentivando o turismo.

A nova operação com destino direto a São Paulo reforça os objetivos da CCR Aeroportos, em parceria com as companhias aéreas. “Oferecer mais uma opção de voo para Guarulhos e Palmas era uma demanda que tínhamos com uma conexão que atende às necessidades de nossos clientes, proporcionando mais conveniência e agilidade em suas viagens”, reforça Graziella Delicato, Gerente Executiva de Negócios Aéreos.