Coca-Cola e OREO se tornam “Besties” e anunciam lançamento de bebida e biscoito em edição limitada

As marcas Coca-Cola e OREO se uniram como “besties” para criar dois produtos exclusivos e em edição limitada: OREO Coca-Cola Biscoito Recheado e Coca-Cola OREO Sem Açúcar. Inspiradas pelos ‘besties’, os melhores amigos, as duas marcas icônicas estão, por tempo limitado, inspirando a celebração entre os besties com o lançamento de dois produtos lendários e diversas experiências digitais e presenciais inéditas.

O significado de celebrar as amizades nunca foi tão importante, e as marcas estão abraçando este espírito ao introduzir ‘BESTIES’ na campanha. Os melhores amigos comumente se tornam uma combinação das melhores características de cada um, ficando ainda melhores juntos. A marca OREO e a Coca-Cola estão unidas de maneiras divertidas de diversas formas.

OREO Coca-Cola Biscoito Recheado e Coca-Cola OREO Sem Açúcar estarão disponíveis apenas por tempo limitado e vão oferecer experiências exclusivas que celebram a magia de se juntar com um bestie. Os produtos chegam ao mercado brasileiro em setembro, trazendo também diversas experiências divertidas para os consumidores.

CASACOR Tocantins 2024 abre pré-venda de ingressos

Os admiradores e entusiastas da arquitetura, paisagismo e design de interiores já podem garantir o seu ingresso para a 4ª edição da CASACOR Tocantins 2024, que ocorre de 17 de agosto a 28 de setembro no Five Senses Resort, no distrito de Luzimangues, próximo à Capital. As vendas acontecem exclusivamente por meio da bilheteria digital, cujo acesso é feito pelo link disponível na bio do instagram @casacortocantins ou no site oficial do evento casacor.abril.com.br

O visitante da CASACOR Tocantins 2024 poderá vivenciar a experiência em cada um dos 32 ambientes da Mostra com valores a partir de R$ 40 (para quem tem direito à meia-entrada) e R$ 80 (inteira). Há também preços promocionais para clientes de instituições parceiras do evento, como o Banco BRB (50% e 25%) e SIM Internet (30%).

O ingresso individual vale para um dia de visita, entre 16h e 22h, de segunda a sábado e das 14h às 20h, aos domingos. Para quem quiser acesso ilimitado ao evento, está disponível o passaporte no valor de R$ 400. “É importante lembrar que há ainda o desconto de 30% de ingressos não promocionais para quem comprar até 16 de agosto”, ressalta a sócia-diretora da CASACOR Tocantins, Cris Scaramussa.

4ª Prova de Ganho de Peso da Nelore Tocantins inicia pesagem oficial no dia 31 de agosto

A 4ª Prova de Ganho de Peso realizada pela Nelore Tocantins e chancelada pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) teve início no dia 22 de junho de 2024 na Fazenda Encontro da Natureza, de propriedade do agropecuarista Celso Guelfi, em Silvanópolis. O evento é um dos mais aguardados para o desenvolvimento e aprimoramento da genética do gado Nelore tocantinense. O próximo encontro que reunirá os criadores e pecuaristas está agendado para o dia 31 de agosto, quando ocorrerá a pesagem inicial dos mais de 73 animais participantes.

Promovida e reconhecida pela Nelore Tocantins (ACNT) sob a liderança da pecuarista Andrea Stival e conduzida pela ABCZ com o suporte técnico de campo do zootecnista, José Ribeiro Martins Neto, a Prova de Ganho de Peso (PGP) tem como propósito identificar os animais com melhor desempenho em aspectos como ganho de peso, peso final ajustado e conformação. As avaliações são realizadas em três categorias: confinamento, a pasto e dupla aptidão.

Nesta 4ª edição da Prova de Ganho de Peso, 25 criadores participam do evento, representando um crescimento de 30% em relação à primeira edição da PGP, realizada na Fazenda Encontro da Natureza. Os participantes vêm de 21 municípios do Tocantins, destacando o alcance e a importância da prova para o desenvolvimento da pecuária no Estado.

Fanta e Warner Bros. Pictures anunciam parceria global

A Fanta tem se destacado como uma marca sinônimo do Halloween, consolidando sua presença com campanhas divertidas e impactantes. Todos os anos, lança edições limitadas com sabores misteriosos e embalagens temáticas, acompanhadas por grandes ações. Com uma abordagem que mescla diversão e mistério, Fanta continua a capturar a imaginação dos consumidores e a aumentar sua relevância durante uma das épocas mais festivas do ano.

Neste ano, Fanta® se uniu a Warner Bros. Pictures para celebrar o lançamento do tão esperado filme Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice que estreará nos cinemas no dia 5 de setembro de 2024. Manifestando o espírito travesso do personagem principal, Fanta e Warner Bros. estão se unindo para trazer o sabor do Pós-Vida aos consumidores de todo o mundo.