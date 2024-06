Empresas & Negócios - 13/06/2024

Sinergia Investimentos abre inscrições para aceleração de negócios na Amazônia Legal

A Plataforma Jornada Amazônia abre inscrições para a segunda rodada do programa Sinergia Investimentos, em que serão selecionados até 10 negócios para aceleração. As inscrições seguem até o dia 1º de julho. O Sinergia Investimentos combina um mecanismo de investimentos com aceleração de negócios e…