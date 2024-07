Frísia e cooperados destacam os benefícios do gergelim como opção para segunda safra

No Tocantins, a Cooperativa Frísia e seus cooperados estão promovendo o cultivo do gergelim como uma alternativa promissora para a segunda safra agrícola. Esta iniciativa atende à crescente demanda por culturas de rotação que sejam sustentáveis e economicamente viáveis na região. O gergelim, frequentemente plantado após o plantio do milho, contribui significativamente para o equilíbrio da saúde do solo e para a mitigação de doenças específicas, proporcionando um sistema agrícola mais robusto e resiliente.

Guilherme Silva, engenheiro agrônomo do setor de Assistência Técnica da Frísia, destaca os principais benefícios agronômicos do gergelim para a segunda safra: "É uma excelente alternativa no Tocantins devido à rentabilidade, ao manejo com custo acessível e às produtividades elevadas. Além disso, é mais resistente a estresses hídricos, o que é particularmente vantajoso em nossa região, onde as chuvas geralmente diminuem durante a safrinha. O gergelim se adapta bem a essa janela de cultivo, considerando a menor disponibilidade de chuva”.

"A semente entra como rotação de cultura, otimizando o uso das áreas e proporcionando maior rentabilidade. Ao estabelecer e planejar seu cultivo com a devida adubação, reintroduz-se nutrientes essenciais, melhorando a fertilidade do solo", explica o agrônomo.

Vacina contra dengue é disponibilizada pelo Sabin em Palmas

De acordo com o painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde, em 2024 foram registrados 2.911 casos de dengue e confirmadas 3 mortes causadas pela doença no Estado do Tocantins. No Brasil, os diagnósticos da doença já ultrapassaram 4,3 milhões, com incidência de 2.965 casos por 100 mil habitantes.

Em 2023, a nova vacina contra a dengue começou a ser comercializada no Brasil, se tornando um importante aliado para combater os casos da doença. Com os serviços de vacinas recém chegados no Tocantins, o Sabin Diagnóstico e Saúde oferta o imunizante para toda a população palmense, com disponibilidade na Unidade Matriz (Qd. 201 Sul, Av. Joaquim Teotônio Segurado) e que pode ser adquirida por meio do e-commerce, com o cliente podendo agendar a administração do produto na unidade ou através do serviço móvel.

A vacina QDENGA (TAK-003), produzida pelo laboratório Takeda e já licenciada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), protege contra todos os quatro tipos do vírus causadores da doença e apresenta maior eficácia que a atual vacina disponível no mercado.

Azul e GOL iniciam venda de 40 rotas compartilhadas pelo Brasil

As companhias aéreas Azul e GOL reforçam, nesta quarta-feira, o acordo de cooperação comercial que conecta as malhas de ambas as empresas por meio de um acordo de compartilhamento de voos. A partir de hoje, 40 rotas não sobrepostas estarão disponíveis para vendas nos canais das empresas, com previsão de adição de muitas outras ao longo das próximas semanas.

Nos canais de vendas da Azul, já estão disponíveis 20 itinerários operados pela Gol.

Em comum acordo, as duas empresas optaram por explorar oportunidades para complementar suas malhas e desenvolver novas possibilidades de escolha para os Clientes. “Estamos felizes em poder oferecer, juntamente com a GOL, ainda mais opções de voos e destinos, melhorando a experiência do Cliente em suas viagens pelo País”, destaca Abhi Shah, presidente da Azul.

Juntas, Azul e GOL possuem cerca de 1.500 decolagens diárias. Com o início do codeshare, mais de 2.700 oportunidades de viagens com apenas uma conexão serão criadas dentro do Brasil, facilitando ainda mais o acesso ao transporte aéreo no País.

Goldko lança o primeiro marshmallow vegano, sem adição de açúcares e sem glúten do mundo

A GoldKo, marca fundada pela família Kopenhagen e reconhecida por criar um universo de produtos saborosos e saudáveis, como chocolate sem açúcar, lançou este mês um produto inovador: o primeiro marshmallow vegano, sem adição de açúcares e sem glúten do mundo. O produto compõe a linha vegana já existente da marca, trazendo novas possibilidades e sabores aos seus clientes.

Para chegar ao produto final foram três anos de intensa pesquisa e desenvolvimento. O resultado foi sabor e textura incomparáveis. Com o claro objetivo de fornecer a todas as pessoas opções saborosas e saudáveis, o novo marshmallow é inteiramente livre de ingredientes de origem animal e promete revolucionar o mercado de doces veganos. Abrindo uma porta imensa de novas alternativas.

Emprego jovem: McDonald’s abre 40 vagas em Palmas (TO)

O McDonald’s está oferecendo 40 novas oportunidades de trabalho para pessoas com e sem deficiência, nos períodos diurno, noturno e madrugada. As oportunidades são para o cargo de atendente, os candidatos devem estar cursando ou já terem concluído o Ensino Médio e não é exigida experiência anterior.

O McDonald's é reconhecido por ser a principal porta de entrada para o primeiro emprego de jovens no Brasil. Na empresa, eles têm acesso a uma oportunidade profissional justa e contam com benefícios como vale-transporte, plano de saúde e odontológico, alimentação no restaurante, seguro de vida, programas de saúde e bem-estar, plano de carreira e programa de participação nos resultados.

Ao oferecer essas oportunidades a jovens sem experiência, a Arcos Dorados, operadora da marca McDonald’s na América Latina e Caribe, incentiva a educação, gera mobilidade, acesso e desenvolvimento para as comunidades onde está presente. Para concorrer às vagas, os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail: loja.pcd2018@gmail.com ou para o contato: (63) 99969-5022.