Empresas & Negócios - 08/08/2024

Pronta para gerar um impacto ainda maior e criar boas memórias para as gerações mais jovens, a Coca-Cola anuncia campanha de retornáveis na América Latina para este ano

A Coca-Cola anuncia este mês a renovada Campanha Coca-Cola Retornável para 2024, com o foco na importância e no papel da garrafa retornável na América Latina. A campanha será ativada em alguns países da região, incluindo o Brasil, e explica como as garrafas retornáveis têm muitas vidas, destacando os esforços coletivos para reduzir os resíduos do mundo, e mostrando que, com os consumidores, é possível fazer muito mais.

Dentre os dados mais impactantes apresentados para o lançamento da campanha, destaca-se o fato de a garrafa poder ser retornada, limpa e reabastecida até, aproximadamente, 25 vezes para o PET retornável e até *50 vezes para o vidro – que depois serão descartadas corretamente –, fomentando a economia circular e evitando novas embalagens em circulação.

Ao levar para casa a garrafa retornável de Coca-Cola, o consumidor, além de contribuir para um mundo sem resíduo e aprender sobre a importância da retornabilidade, economiza desde o início, já que a dinâmica é: após adquirir a primeira embalagem, nas próximas compras, paga-se apenas pelo conteúdo.

A campanha conta com atividades especiais e promoções. A estratégia traz ações em social media, OOH, em PDVs, spots de rádio e conteúdo educacional. “Este ano, a campanha está mais abrangente e ainda mais conectada com as demandas dos nossos consumidores, com atividades e ativações em toda região da América Latina. No Brasil, e em todo mundo, há uma busca por embalagens sustentáveis, principalmente pela Geração Z, e a garrafa retornável é uma das formas mais eficazes de garantir a circularidade das embalagens. Nós estamos comprometidos a impactar cada vez mais pessoas que estejam dispostas a criarem hábito de cuidado com o meio ambiente”, afirma Ted Ketterer, Diretor de Marketing da Coca-Cola Brasil.

Além dos benefícios ambientais, as garrafas retornáveis desempenham um papel econômico e social significativo. Elas são comercializadas por mais de 300 mil micro e pequenos empreendimentos no país, que utilizam as retornáveis como uma ferramenta para gerar vínculo e fidelidade com seus clientes, promovendo um ciclo virtuoso de consumo responsável e sustentável.