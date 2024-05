Tecnologia do coprocessamento transforma resíduos não usados na reciclagem em energia limpa em Xambioá

Celebrado em 17 de maio (sexta-feira), o Dia Internacional da Reciclagem surgiu de uma resolução da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) para promover uma reflexão sobre o impacto dos resíduos no meio ambiente e promover a conscientização sobre a importância da reciclagem.



A destinação de resíduos é um dos caminhos para evitar que materiais sejam depositados de forma incorreta no planeta. Por isso, em 2010, o Governo Federal instituiu a Lei nº 12.305/10, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estabelece objetivos na gestão dos resíduos sólidos no país, como a redução na geração de rejeitos, impulsionamento da reciclagem e da reutilização de materiais, além da inclusão social dos catadores. Para isso, a lei estabelece hierarquia na gestão desses materiais e exige plano de gerenciamento dos municípios.



Essa hierarquia determina como prioridade a não geração de resíduos, seguido pela redução, reutilização, reciclagem, tratamento e, como última alternativa, a destinação em aterros sanitários. Dentre as opções de tratamento estão o coprocessamento, a compostagem e a incineração. O coprocessamento de resíduos é realizado na cidade de Xambioá (TO) por meio da Verdera, unidade de gestão e destinação sustentável de resíduos da Votorantim Cimentos.

Sicredi oferece taxas e condições especiais para produtores rurais na Agrotins

Entre 14 e 18 de maio, a Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia participa da 24ª edição da Agrotins - Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins, um dos maiores eventos do setor no país. Durante a Agrotins, a equipe do Sicredi estará disponível para apresentar suas linhas de financiamento para veículos, máquinas agrícolas, energia solar e consórcios. Além disso, serão oferecidas condições especiais, taxas diferenciadas e linhas de crédito subsidiadas.

Com um estande estrategicamente localizado no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Mendanha, em frente ao estade da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), nos cinco dias de evento, o time do Sicredi espera atender parceiros de negócios, produtores rurais e demais visitantes interessados em conhecer as soluções financeiras e de crédito oferecidas pela cooperativa.

"A Agrotins é uma oportunidade única para estreitar nosso relacionamento com os produtores rurais e empresários do setor agropecuário. Estamos preparados para oferecer as melhores soluções financeiras e contribuir para o desenvolvimento do agronegócio no Tocantins", destaca o Gerente Regional de Desenvolvimento do Sicredi, Vanderson Fortuna.

Sabin traz novos serviços de imunização para Palmas

O Sabin Diagnóstico e Saúde acaba de trazer para a unidade matriz de Palmas seu serviço de imunização, disponibilizando um portfólio de mais de 20 imunizantes. As vacinas estão disponíveis para crianças, adultos, gestantes, idosos e para quem for viajar. A empresa de análises clínicas, fundada em Brasília há 40 anos, está na capital do Tocantins há mais de 11 anos e agora amplia o seu leque de ofertas com esta novidade.

Nayara Borba, gestora regional do Sabin e biomédica, explica que as vacinas oferecidas pelo Sabin são testadas e aprovadas por órgãos nacionais e internacionais e oferecem segurança e eficácia. Além disso, a aplicação é realizada por profissionais capacitados e reciclados constantemente para oferecer segurança na aplicação. “A equipe foi treinada especialmente para esse atendimento”, completa.

Para acessar o serviço, o cliente tem a opção de ir direto à unidade da avenida Teotônio Segurado para adquirir a vacina e realizar a aplicação e ainda a comodidade de comprar pelo e-commerce e agendar a administração do produto na unidade ou pelo serviço móvel - Vacinas e Exames Móveis (VEM), sem a necessidade de sair do conforto de seu lar ou de onde estiver.

Condor lança para adultos edição limitada de relógios com personagens Disney

A Condor, uma das maiores marcas de kits presenteáveis do Brasil anuncia esta semana, o lançamento da sua nova linha adulto em collab com a Disney. Depois do sucesso da Condor Kids, com modelos de relógios interativos com os personagens favoritos das crianças, como Marvel, Princesas, Ariel e Frozen, a marca traz o sentimento nostálgico dos adultos, com opções para toda a família, de maneira divertida com relógios e semijoias.

Os kits em versões masculinas e femininas trazem modelos de relógios em prata e dourado, com personagens da Marvel como Capitão América, Homem Aranha, Vingadores e versões femininas com Minnie e Mickey. Além dos relógios há também colares, pingentes, pulseiras, brincos e objetos personalizados.

Esta é a primeira vez que a Disney licencia seus personagens para o segmento, e torna a Condor pioneira, neste setor no Brasil. A nova coleção, que promete revolucionar o mercado, estará disponível em mais de 8 mil pontos de venda pelo Brasil.