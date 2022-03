Com geração de empregos na pandemia e qualidade nos serviços, Palmas Medical é referência em saúde

Com uma estrutura diferenciada e tecnologia de ponta nos equipamentos, o Hospital Palmas Medical se destaca como um dos grandes empreendimentos consolidados no setor econômico de Palmas e é referência em saúde no Tocantins e demais estados da região norte do País.

A história do hospital teve início há alguns anos, quando o médico, o urologista Guilherme Coutinho, recém-chegado…