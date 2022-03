Com a participação do Ministério Público do Tocantins e Secretaria Estadual da Saúde, um colégio da capital reuniu estudantes em uma palestra sobre os malefícios do cigarro eletrônico, febre entre a juventude, na manhã de quarta-feira, 30. A abordagem buscou alertar os malefícios do cigarro eletrônico e drogas afins, assim como as suas implicações.

Esta é a primeira de um ciclo de palestras que o colégio tem programado para o semestre, com foco na prevenção de drogas e com a mesma pauta de outras instituições que também trabalham com a finalidade de combater o uso.