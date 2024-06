Economia Empresas contestam Fazenda em desoneração e apontam impacto superestimado Relatório com análise do impacto da política encaminhado a parlamentares sugere que o valor da renúncia estimada pela equipe do ministro Fernando Haddad (Fazenda) está inflado

Representantes das empresas dos 17 setores beneficiados pela desoneração da folha de salários contestam o cálculo apresentado pelo Ministério da Fazenda, que aponta para uma perda de R$ 15,8 bilhões na arrecadação deste ano com a medida. Relatório com análise do impacto da política encaminhado a parlamentares sugere que o valor da renúncia estimada pel...