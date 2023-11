Economia Empresa quer reajustar conta de água de Esperantina duas vezes em aumentos que somam 14% Proposta de reajustes gerou impasse com a prefeitura, que negou homologação dos cálculos dos reajustes anuais – um para 2021/2022 e outro para 2022/2023, ao alegar falta de investimentos da Sannorte Ambiental

A Sannorte Saneamento Ambiental, empresa palmense, propôs neste ano dois reajustes na conta de água de Esperantina, município no Bico do Papagaio, mas a prefeitura da cidade não homologou os reajustes e provocou uma reação jurídica da concessionária, contratada sob concessão em agosto de 2021, após vencer uma licitação. Com base na cláusula 17 do contrato de con...