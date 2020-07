Economia Empresa de medicamento à base de maconha planeja abrir capital no Brasil Grupo norte-americano deve criar ainda em 2020 uma farmacêutica para produzir e registrar o fármaco no Brasil

A expansão bilionária do mercado de maconha pelo mundo deve aportar no Brasil ainda neste ano, com a abertura de uma farmacêutica voltada para a produção de medicamento à base de cannabis. A informação exclusiva é de Caroline Heinz, CEO da HempMeds, uma das empresas do grupo norte-americano Medical Marijuana, Inc.. Mesmo sem data definida, a expectativa da companhia é...