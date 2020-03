Empresários reivindicam junto aos Governo do Estado medidas econômicas para minimizar impactos causados pela pandemia do novo coronavírus e manter os postos de trabalho. Entre as reivindicações estão a prorrogação e parcelamento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS), desoneração de insumos e equipamentos de saúde, prorrogação e adiamento dos valores direcionados ao Estado dentro do Simples Nacional, e suspensão das execuções fiscais em andamento, judicializadas ou não.

A primeira reunião ocorreu na tarde desta sexta-feira, 27, com o vice-governador Wanderlei Barbosa, e o segundo encontro está marcado para a próxima terça, 31, quando o governador Mauro Carlesse deve anunciar quais medidas serão tomadas pelo executivo.

De acordo com a Associação Comercial e Industrial de Palmas (Acipa), as reivindicações não visam apenas a situação econômica das empresas, mas principalmente a manutenção dos empregos de seus funcionários. A instituição citou uma pesquisa feita pela classe empresarial que apontou que haverá demissões já devido ao fechamento do comércio, medida adotada para prevenção à propagação da doença.

O fechamento do comércio também entrou na pauta da reunião. Foi solicitado ao Estado, que haja uma flexibilização, possibilitando a abertura daqueles estabelecimentos cuja atividade não gere aglomeração de pessoas e que não representa riscos para a população, seguindo e respeitando sempre todos protocolos e recomendações dos órgãos de saúde.

O vice-governador Wanderlei Barbosa demonstrou a preocupação do executivo frente às consequências da crise e ressaltou a disposição do Governo em avaliar e atender naquilo que for possível. “O Governo é sensível a estas demandas da classe empresarial, porque temos a clara compreensão do importante papel social das empresas, especialmente no que se refere à geração e manutenção de empregos para a nossa população”, ressaltou.

O presidente da Acipa, Joseph Madeira, ressaltou que o Governo do Estado tem adotado continuamente uma postura de diálogo e respeito com a classe empresarial. Ele lembrou que o executivo atendeu o pleito dos empresários em relação à prorrogação do diferencial de alíquota do ICMS. “Temos certeza que mais uma vez seremos atendidos”, disse Madeira.

Além do presidente da Acipa, participaram da reunião, o presidente da Associação dos Jovens Empreendedores (AJEE-TO), Renan Macêdo; o presidente da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção (Acomac), Juliano Meurer; o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto), Emilson Vieira; e o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Palmas (CDL) e do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Palmas (Cidep), Silvan Portilho.