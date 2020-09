Economia Empresários industriais do TO estão insatisfeitos com créditos oferecidos na pandemia, diz pesquisa Dos entrevistados, 31% precisaram de crédito e 24% obtiveram e somente 14% sanaram as necessidades; outros 44% não tiveram interesse ou não conheciam as linhas do Governo Federal

Grande parte das indústrias tocantinenses que precisaram optar por linhas de crédito se dizem insatisfeitas com as medidas do Governo Federal, segundo a pesquisa Acesso aos Serviços Financeiros – Desempenho do Crédito Emergencial. Das pesquisas, 31% necessitaram de crédito e 24% conseguiram obter, porém somente 14% deste volume conseguiu sanar suas necessidades. Segundo a Fede...