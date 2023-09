Economia Empresários estimam prejuízo de R$ 13 mil em perda de matéria-prima provocada por queda de energia Perdas de proprietários de restaurante após o acidente que derrubou três postes na Arso 71 incluem pescados e cortes bovinos comprados para o feriado da independência. Energisa estima restabelecer o serviço às 23 horas desta terça

Comerciantes da Praia do Prata relatam prejuízos por conta da falta de energia elétrica nesta terça-feira, 5, depois que uma caminhonete derrubou três postes na Arso 71, antiga 703 sul, por volta das 11 horas da manhã. Os proprietários do restaurante Choupana do Primo, Magno Alexandre, de 60 anos, e Patrícia Karla, de 53 anos, estimam um prejuízo de R$ 3 mil reais ...