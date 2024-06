Os objetivos de quem decide encarar uma vida fitness são inúmeros: perder peso, ter mais qualidade de vida, aliviar o stress, entre outros. E existem profissionais que atuam especificamente para ajudar essa pessoa a não perder o foco e seguir com a mudança de hábitos. Um deles é o personal trainer, que trabalha com exercícios personalizados para cada tipo de pessoa.

Em entrevista ao JTO, Júnior Sá, personal especializado em medicina do exercício físico e avaliação diagnóstica e funcional, contou os desafios de empreender na área e ser inspiração de estilo de vida para os alunos, principalmente para aqueles que pretendem perder peso.

Júnior Sá tem 32 anos e trabalha na área de empreendedorismo esportivo há cerca de quatro anos. Ele é personal trainer autônomo e há quase um ano atua também como consultor esportivo em uma clínica de Palmas.

Ele conta como foi sua trajetória para conseguir desenvolver empreender em um ramo que tende ser um dos maiores negócios de pequenas empresas no Tocantins e os desafios de inspirar pessoas a uma vida mais saudável.

“Estamos em uma crescente com as doenças crônicas não transmissíveis e vejo que esta é uma área ampla para prestação de serviços não só agora, mas futuramente ainda mais. Portanto, busco sempre explicar, mesmo que de forma superficial, o motivo de cada intervenção para o aluno entender o mínimo sobre o seu organismo.” disse Júnior Sá.

Júnior disse que para conseguir se destacar no meio esportivo teve que realizar várias especializações e criar novas estratégias para conseguir se destacar da concorrência.

“Realizar avaliações periódicas são essenciais para uma boa prescrição e acompanhamento. Além disso, gosto sempre de explicar aos alunos o motivo de cada intervenção. O conhecimento amplo em diversas áreas da saúde me torna um profissional raro.”

Além de estratégias para conseguir desenvolver o próprio negócio, o personal trainer ainda conta sobre os desafios que enfrentou ao iniciar nesse ramo de forma autônoma, fora do âmbito de academias.

“Iniciei com turmas de funcional ao ar livre e alguns alunos de personal. O início é sempre mais difícil. Conquistar a confiança dos alunos e ter seu nome indicado não é tarefa fácil.”

Júnior ainda completa: “A maioria prefere trabalhar para academias devido à dificuldade em recrutar alunos. Mas eu, desde que eu era estagiário, sempre procurei dar atenção aos mais necessitados”.

A indústria no ramo esportivo está sempre inovando devido ao aumento de procura e investimento de pessoas em busca de uma rotina fitness e ativa na melhoria da qualidade de vida e na estética.

E como um personal que está em busca de aumentar sua renda financeira e principalmente a visibilidade no mercado esportivo. Júnior explica pontos de estratégias que utiliza no ramo.

“Produzo diariamente conteúdos voltados para o treinamento, nutrição e outros. Faço a promoção de anúncios apresentando meus serviços e tenho algumas parcerias, além de receber pacientes na clínica periodicamente.”

Inspiração no ramo esportivo

Júnior Sá conta ao JTo qual foi a inspiração de vida para se apaixonar pelo empreendedorismo esportivo e as oportunidades que ele conseguiu observar ao longo do desenvolvimento profissional.

“Fui jogador de futebol profissional de 2008 a 2013, então sempre vivi em meio ao esporte. Quando parei de jogar, decidi fazer educação física, quando vi a minha avó sofrer três AVCs e precisar de um acompanhamento de fisioterapia em domicílio que não melhorava suas funções físicas de forma significativa. Após esse acontecimento, senti que esse era o meu propósito. Levar através do meu trabalho condições físicas ideias para que as pessoas tenham uma longevidade saudável e como consequência alcancem sua melhor estética” diz Júnior.

O personal trainer ainda explica sobre a sensação em proporcionar uma melhor qualidade de vida para seus alunos e como isso faz com que ele busque mais autonomia e conhecimentos para poder auxiliá-los.

“Não tem nada mais inspirador do que ver uma aluna, principalmente quando são de idade, como uma senhora com pressão alta, diabete, várias hérnias de disco sentindo muitas dores, parar de tomar remédios e conseguir melhorar sua funcionalidade, qualidade de vida, marcadores de saúde e não sentir dores sorrindo e brincando com os netos vivendo de forma independente”.

A indústria do fitness no Tocantins

No Tocantins o ramo esportivo está aumentando cada vez mais e expandindo em diversas áreas, principalmente em academias. A geração “y” e “z” tende a procurar cada vez mais por uma vida mais saudável e desenvolver a aparência física.

Em entrevista com o JTO, Bruno Vieira, gerente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), explica que o estado chegou a registrar no ano de 2022 cerca de 307 academias e em 2023 este número cresceu em 21,4%, com 373.

“Atualmente no Tocantins o empreendedorismo esportivo nas indústrias fitness mostra ser um ramo que cresce muito, principalmente nas academias, escolas de futebol, lojas e materiais esportivos”, explica Bruno Vieira.

Ainda em entrevista com a equipe do Jornal do Tocantins, Bruno Vieira comenta sobre os principais pontos nos quais o empreendedorismo esportivo auxilia o Personal Trainer a se desenvolver no mercado de trabalho no Tocantins.

De acordo com o gerente do Sebrae, o personal trainer é considerado um empreendedor no âmbito de pequenas empresas. E, devido a isto, deve se preocupar no plano de negócios do seu trabalho, realizando uma análise no mercado em que ele deseja empreender.

Ainda conforme Bruno Vieira, está análise no mercado da indústria esportiva, auxiliará este personal trainer a identificar pontos de melhorias para se destacar no ramo em que deseja atuar.

“Um dos maiores desafios deste empreendedor que está realizando a análise, não é captar os alunos, mais de manter essa pessoa, com altas concorrências, já que o números de academias que abrange esse negócio cresceu 21% no estado”.

“Em Palmas podemos observar que essas academias de cotidiano que já atingem os mesmo objetivos, e as concorrências que estão vindo de fora, trazendo novas ideias e mais inovações que atraem um número de pessoas maior”, explica Bruno Vieira. ( Veja vídeo no fim da matéria )

Como empreender na área fitness

Segundo um estudo realizado pelo Sebrae, a partir de dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged), as micro e pequenas empresas respondem por 82,58% (1.195) das 1.447 novas contratações no primeiro mês de 2024 que o Tocantins realizou.

Com tantos empresários de pequenas empresas esportivas tentando desenvolver em novos negócios, um dos desafios que mais trava é o processo de pensar de como se desenvolver na área industrial do fitness, que ainda não foi explorada ou preenchida no mercado.

E por isso o gerente do Sebrae explica como empreender no ramo esportivo e as estratégias que devem ser utilizadas.

Marketing esportivo:

O maior desafio do empreendedor é manter-se no mercado e trazer novidades de fazer ao marketing digital bem feito para poder atrair mais clientes. Devido a isto, é importante que o empreendedor entenda e aprenda como investir no seu produto, tanto por meio da internet como saber divulgar os resultados do seu negócio;

Busca inovações e capacitações de conhecimentos para conseguir se destacar dos demais;

As estratégias têm que ser definidas e planejadas, no marketing esportivo. E com produção de conteúdos interativos que apresentam novidade e atrativo, para gerar vendas e lucros e garantindo o aumento de engajamento e emoções para o público envolvido.

Especializações:

A capacitação em áreas adversárias pode auxiliar o empreendedor a conquistar muitos adeptos, em uma geração que está em busca de uma melhoria na saúde e mudanças de hábitos;

O setor de academia, por exemplo, fez com que muitos investidores impulsionaram o mercado, promovendo um avanço nas oportunidades de negócios no Tocantins, em que é vinculado à venda de acessórios para a prática de exercícios e técnicas inovadoras de emagrecimento e uma vida mais ativa;

Para o empreendedor Personal Trainer, as especializações principalmente na área da saúde auxiliam a se destacar no seu ramo. Em que há uma necessidade da pessoa de sempre evoluir e da melhor forma, tanto em prevenir doenças físicas como a estética.

Como se destacar

Bruno Vieira ainda ressalta que o Sebrae recebe estes empreendedores e os auxilia para a capacitação de empreendedores no ramo esportivo, por meio de ações como o Plano de Negócios e análise de mercado.

“No plano de negócios do Sebrae, o empreendedor poderá realizar uma análise do mercado mais aprofundada do mercado de trabalho, onde o empreendedor irá ter seu próprio negócio e dicas de como se destacar”, diz Bruno.

O Sebrae possui diversos cursos como:

- Análise de mercado

- Bora empreender

- Elaborar um plano de negócio

Pequenos negócios no Tocantins

Segundo o Sebrae, os setores que apresentam mais geração de empregos estão concentrados na construção de edifícios, clubes sociais esportivos e restaurantes.

Em comparação do ano de 2024 com o mesmo período de 2023, houve um crescimento de aproximadamente 22,4% quanto ao saldo de contratações. Em que foram cerca de 1.447 novas contratações em janeiro de 2024 contra 1.182 novas contratações no mesmo período do ano passado.

O setor de Serviços liderou a criação de empregos, em janeiro deste ano. Entre as MPE foram 623 novas vagas.

Outros setores, como Comércio, registraram 177 novas vagas e Construção, com 164, se destacaram entre as micro e pequenas empresas, sendo que nenhum deles ficou com saldo negativo neste período.

Dados Nacionais

Em todo o País, os pequenos negócios responderam por 8 em cada 10 empregos criados na economia em 2023. No total do ano, o Brasil alcançou um saldo de 1,48 milhão de novas contratações, o que resultou no menor patamar de desemprego registrado desde 2014.

Em que desse total, as MPE criaram 1,18 milhão de empregos (80,1%) e as médias e grandes empresas responderam por 209,99 mil vagas, o equivalente a 14,2% do total.