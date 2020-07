Economia Em um mês, a movimentação em lojas físicas subiu 194% no Brasil em meio à pandemia da Covid-19 Já o movimento nos shoppings centers no País subiu 126% na comparação de junho com maio deste ano

No comparativo de junho com maio deste ano, houve aumento de 194% na movimentação das lojas físicas e de 126% nos shopping centers de todo o País. No comparativo com junho do ano anterior, porém, o fluxo caiu 75,94% nos shopping centers e 70,94% nas lojas físicas. Os dados são do Índice de Performance do Varejo (IPV), realizado em conjunto pela FX Retail Analytics, ...