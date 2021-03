Economia Em um ano de pandemia, preço dos alimentos sobe quase três vezes a inflação Foi a primeira divulgação do IPCA compreendendo 12 meses sob influência da pandemia, decretada pela OMS (Organização Mundial de Saúde) no dia 11 de março de 2020

