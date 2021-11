Economia Em tempos de crise, educação financeira começa a partir de mudanças no comportamento Especialista indica que entre as alternativas para não se endividar no final do ano e não passar a virada do vermelho, a primeira delas é saber que a economia doméstica não se improvisa

Através de um aplicativo, onde absolutamente cada centavo que sai do bolso é anotado, o administrador Juarez Silva, 41 anos, conta que no ato de suas compras a atualização é automática. Na praticidade do celular, ele divide as finanças em categorias como: alimentação, mercado, farmácia, trabalho, cuidados pessoais, educação, investimentos, lazer e hobbies, pets, d...