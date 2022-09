Economia Em setembro, Auxílio Brasil paga R$ 94,9 milhões para mais de 156 mil famílias beneficiadas no TO A Capital tem 21.401 famílias cadastradas e lidera valores transferidos no estado com R$12,9 milhões

De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Cidadania, na última quinta-feira, 15, o Tocantins recebeu no mês de setembro R$ 94.914.307,00 para 156.090 famílias assistidas pelo Auxílio Brasil e é o terceiro estado da região norte com mais beneficiários do programa. Na comparação com agosto, o total de 153.822 famílias em todo o estado receberam o benefício, ou seja, ...