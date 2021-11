Economia Em quatro dias, Festival Gastronômico de Taquaruçu movimenta quase R$ 2 milhões Faturamento das barracas, rota gastronômica, food truck e ambulantes alcançou R$ 1 milhão

Os quatro dias do 15º Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT) movimentaram quase R$ 2 milhões entre a venda de alimentos, montagem da infraestrutura e contratações de pessoas, conforme a Agência de Turismo de Palmas (Agtur). O evento contou com a participação de 38 receitas concorrendo à premiação, divididas em cinco categorias. No circuito, as barracas dos co...