Economia Em processo de fritura, Guedes propõe escalonar valor do Renda Brasil a partir de R$ 220 Bolsonaro vetou corte de abono salarial e disse que não vai tirar de pobres para dar para paupérrimos

Após crítica pública do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o ministro Paulo Guedes (Economia) afirmou a interlocutores que pretende permanecer no cargo e vai finalizar uma proposta alternativa para o Renda Brasil, programa elaborado pelo governo para substituir Bolsa Família. A equipe de Guedes prepara um modelo no qual o novo benefício começaria a ser pago n...