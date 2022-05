Economia Em penúltima campanha de imunização, governo anuncia o status de estado livre da febre aftosa Campanha teve início no dia 1° de maio e se estende até o dia 31 deste mês

Durante evento realizado nesta sexta-feira, 6, na Fazenda Califórnia, município de Babaçulândia, no norte do Tocantins, o governador Wanderlei Barbosa anunciou o status de estado livre da febre aftosa e o fim da vacinação contra a doença. A campanha teve início no dia 1° de maio e encerra no dia 31 deste mês. A vacinação contra a febre aftosa no Tocantins será s...