Economia Em Palmas, preço da gasolina é R$1,50 mais caro que há um ano Variação atual identificada por pesquisa do Procon é de 7,72% para esse produto

Levantamento feito pelo Procon Tocantins, mostra que a gasolina hoje em Palmas pode ser encontrada de R$5,69 a R$ 6,13, com uma variação de R$0,44 no preço, o que equivale a 7,72%. Segundo o órgão, no mesmo período de 2020, esse produto nos postos da capital, ficava entre R$ 4,39 e 4,63 (variação de R$ 0,24 e 5,46%). Deste modo, pode-se dizer que o aumento de um ano p...