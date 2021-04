Economia Em meio à pandemia, número de contratos de trabalho encerrados por morte sobe 33% Os dados constam no Novo Caged (Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregado), do Ministério da Economia

O Brasil registrou alta de 33% no número de contratos de trabalho encerrados por morte no 1º bimestre de 2021 na comparação com o mesmo período de 2020 (quando não havia pandemia). Foram 11.549 desligamentos com essa justificativa de janeiro a fevereiro deste ano (ante 8.684 no início do ano passado). Os dados constam no Novo Caged (Novo Cadastro Ge...