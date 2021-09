Economia Em julho, volume de serviços no Tocantins sofre retração de -0,1 % na comparação com o mês anterior Por outro lado, o Estado avançou mais de 18 % no comparativo com o mesmo período do ano passado

Enquanto no Brasil, o volume de serviços cresceu 1,1% na passagem de junho para julho, o Tocantins, por sua vez, apresentou queda (-0,1), acumulando no período de maio a julho (- 5,9%). Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada nesta terça-feira, 14, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Na comparação com julho de 2020, ...