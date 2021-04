Economia Em evento do FMI, presidente do Senado pede que investidores não desistam do Brasil Rodrigo Pacheco (DEM-MG) participou de encontro que reúne centenas de investidores internacionais e representantes de bancos

Nesta segunda-feira (5), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), pediu que as expectativas positivas em relação ao Brasil não sejam abandonadas. O senador participou de um painel organizado pelo banco Itaú que faz parte de evento do FMI (Fundo Monetário Internacional). Chamado de "Spring Meetings", o encontro reúne centenas de investidores internacion...