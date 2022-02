Economia Em Araguaína, Procon encontra variação de até 400% nos preços dos materiais escolares Foram 81 itens pesquisados em quatro papelarias da cidade e pelo menos 18 itens com diferenças acima dos 100%

Um levantamento encontrou uma variação de até 400% nos preços do material escolar em Araguaína. Além de pelo menos 18 produtos escolares com diferença de preço acima dos 100% e os 300%. Os dados são do Procon Tocantins coletados no final de janeiro e divulgado nesta quarta-feira, 2. Foram pesquisados 81 itens em quatro papelarias da cidade. Entre os produt...