Economia Em 2021, vendas de imóveis novos cresceram 12,8% no País Dados são do estudo Indicadores Imobiliários Nacionais no 4º semestre

O mercado imobiliário brasileiro registrou saldo positivo no ano passado, apesar de problemas como o aumento dos preços e da inflação. O número de vendas de novos imóveis cresceu 12,8% em comparação com 2020. Os lançamentos de imóveis registraram aumento de 25,9% e a oferta final (imóveis não vendidos) fechou o período com 3,8% de crescimento. Os dados são do est...