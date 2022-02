Economia Em 2021, micro e pequenas empresas geraram 15,7 mil empregos e deixaram o Tocantins em 8º no País Em contrapartida, as médias e grandes empresas tiveram saldo negativo, de 504 vagas

Em 2021, o Tocantins ficou na oitava colocação entre os estados que mais geraram empregos nas micro e pequenas empresas. O saldo acumulado de janeiro a dezembro é de 15.766 empregos, novos postos de trabalho, que deixaram o Estado na sexta colocação na região Norte do País. Os dados são do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com ba...