Economia Elon Musk vende US$ 1,1 bi em ações da Tesla para cobrir obrigações fiscais nos EUA O fundador e presidente-executivo da Tesla fez a venda depois de anunciar no fim de semana que planejava se desfazer de 10% de suas ações

O fundador e presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, vendeu cerca de US$ 1,1 bilhão (R$ 6 bilhões) em ações da fabricante de veículos elétricos na segunda-feira (8), depois de anunciar no fim de semana que planejava se desfazer de 10% de suas ações. A venda ocorreu para cobrir obrigações fiscais relacionadas a opções de compra do bilionários, de acordo com docume...