Economia Elon Musk ultrapassa Zuckerberg e se torna o 3º mais rico do mundo Fortuna do empresário da Tesla subiu US$ 82,2 bilhões somente neste ano, segundo ranking da Bloomberg

Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, se tornou o terceiro bilionário do mundo de acordo com Índice de Bilionários da Bloomberg. A fortuna de Musk é avaliada atualmente em US$ 110 bilhões (R$ 593 bilhões), após ter subido US$ 82,2 bilhões (R$ 443,5 bilhões) somente neste ano – o maior ganho observado entre as 500 pessoas mais ricas do mundo, de acordo com a ...