Eletrobras espera concluir processo de privatização em abril

O presidente da Eletrobras, Rodrigo Limp, disse nesta quarta-feira (17) que espera concluir o processo de privatização da estatal em abril. Em teleconferência para detalhar o balanço do terceiro trimestre, analistas demonstraram preocupações com o prazo para análise do TCU (Tribunal de Contas da União). Segundo Limp, o cronograma atual prevê a conclusão até maio, ...