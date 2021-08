Economia Efeito Rayssa faz vendas de skate no país disparar A venda pela internet cresceu 50% na comparação entre a semana da primeira conquista olímpica, de 25 a 31 julho, e a anterior, de acordo com a Neotrust

As medalhas de Rayssa Leal, Kelvin Hoefler e Pedro Barros em Tóquio estimularam o consumo de skates no Brasil, quase dobraram as vendas do setor em alguns canais de comércio eletrônico e movimentaram as lojas e espaços da atividade. A venda pela internet cresceu 50% na comparação entre a semana da primeira conquista olímpica, de 25 a 31 julho, e a anterior, de aco...