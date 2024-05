Economia Edital para concurso do TSE oferece 395 vagas e salários de até R$ 13,9 mil Todas as fases do concurso serão realizadas nas capitais dos 26 estados e no Distrito Federal. Apenas o TRE do Tocantins ficou de fora, pois há um concurso válido em andamento para o órgão

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicou o edital do concurso unificado com a oferta de 395 vagas, com salários que podem chegar a R$ 13.994,78. Todas as fases do concurso serão realizadas nas capitais dos 26 estados e no Distrito Federal. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (29), no Diário Oficial da União (DOU). A remuneração inicial varia ...