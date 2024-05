Em homenagem aos 40 anos de história do Rock in Rio, a Volkswagen lança o Polo Rock in Rio. A versão exclusiva terá produção limitada e traz itens inéditos para o modelo que é líder de vendas no Brasil em 2024.

Com preço de R$ 92.990, a novidade começa a chegar nas próximas semanas às concessionárias da marca. A Volkswagen começou a receber os pedidos nesta terça-feira (28).

O Polo Rock in Rio, produzido na planta de Taubaté (SP), é baseado no Polo Track equipado com o motor 1.0 MPI de 84 cv e 10,3 kgfm de torque. Essa será a terceira edição especial já feita com o Polo no Brasil.

Estilo

Para a versão especial do Rock in Rio, o Polo Track traz roupagem exclusiva focada no estilo e na música. No exterior, as três cores disponíveis – Branco Puro, Cinza Platinum e Vermelho Sunset, - recebem acabamentos em Preto Ninja no teto, maçanetas, retrovisores, nas calotas exclusivas e faixa que cruza a tampa traseira do modelo.

Na traseira, o adesivo com nomenclatura Track dá espaço ao nome do festival, assim como o capô dianteiro, que recebe o logo aplicado do lado direito. Nas laterais, adesivo com design exclusivo do Rock in Rio percorre a parte inferior das portas dianteiras e traseiras.

No console, a central multimídia VW Play com tela de 10” polegadas é de série com conexão Apple CarPlay e Android Auto sem fio e sistema de som com seis alto-falantes para ouvir as principais playlists do festival.

Os bancos dianteiros e traseiros trazem revestimento exclusivo em duas cores com a marca do festival em baixo relevo para os quatro ocupantes. O painel também recebe emblema com acabamento em preto piano, inédito na linha Track.