O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) nomeou em ato publicado no Diário Oficial do Estado, nesta quarta-feira, 13, o economista Carlos Felinto Júnior, de 41 anos, para o cargo de secretário estadual da Saúde.

Servidor da pasta, onde exercia o cargo de superintendente de Gestão Profissional e Educação na Saúde, Felinto Júnior assume o posto um mês depois da saída de Afonso Piva, que pediu exoneração após ter sido alvo de operação da Polícia Federal, em investigação sobre contratos firmados no governo estadual. Desde então, o órgão era comandado interinamente pelo Administração, Paulo César Benfica Filho.

De acordo com a nota do governo divulgada à imprensa, com a nomeação do brasiliense, o governador disse durante reunião do comitê gestor pouca antes da nomeação que o novo titular tem a “confiança” dele. A determinação do chefe do Executivo é para o novo titular melhorar “as boas práticas e a governança da pasta”, alvo de investigação da Polícia Federal.

Ainda segundo o governo, o secretário considera a ascensão ao posto como “o maior desafio profissional” da carreira e prometeu fazer “tudo para que a população tocantinense seja acolhida por uma saúde pública cada dia melhor”.