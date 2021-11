Economia Economia retrai 0,27% em setembro, diz indicador do BC O indicador mostra recuo na retomada do setor produtivo no terceiro trimestre deste ano, com queda de 0,14% em relação ao mesmo período de 2020; no acumulado dos 12 meses até agosto, a economia avançou 4,22%

A atividade econômica retraiu 0,27% em setembro em relação ao mês anterior, de acordo com o indicador IBC-Br do Banco Central, divulgado nesta terça-feira (16). No ano, contudo, o índice acumula alta de 5,88%. O indicador mostra recuo na retomada do setor produtivo no terceiro trimestre deste ano, com queda de 0,14% em relação ao mesmo período de 2020. No acumul...