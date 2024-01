Economia Economia prateada movimenta R$ 2 trilhões no Brasil População da terceira idade no país aumenta 57,4% de 2010 a 2022; Rachel Menezes, Diretora da CIA Cuidadores, explica como home care para idosos pode ser um setor promissor para investidores

De acordo com o último Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2022, o número de pessoas com 65 anos ou mais chegou a mais de 22 milhões de pessoas, revelando um crescimento de 57,4% desde 2010. A perspectiva da Organização Mundial da Saúde (OMS), é de que até 2050 o Brasil tenha quase 90 milhões de idosos. O aumento do número de idosos rev...