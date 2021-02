Economia Economia PF deflagra operação contra fraudes no auxílio emergencial Duzentos policiais cumprem 73 mandados de busca e apreensão

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 18, a Operação Terceira Parcela, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso que estaria desviando recursos destinados ao auxílio emergencial, disponibilizado a uma parcela da população, com o objetivo de amenizar os efeitos da pandemia de covid-19 na renda da população. De acordo com os investigadores, trata-...