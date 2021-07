Pesquisa realizada pelo Procon Tocantins, aponta variação de até 254,44 % em produto da cesta básica, no mês de julho, em diferentes supermercados e atacadistas, nas regiões norte, sul e Taquaralto, em Palmas. Foram pesquisados 14 produtos de higiene e limpeza, 24 itens de alimentação e 7 hortifrutigranjeiros.

Hortifrutigranjeiros

O levantamento do Procon, traz por exemplo, o tomate com uma variação de 100,29% entre o menor e maior preço pesquisado. Esse hortifrutigranjeiro pode ser encontrado em Palmas de R$3,49 a R$6,99. Já preço do quilo da cebola é encontrado entre R$ 1,85 e R$ 2,99 (61,62%).

Enquanto isso, a variação do preço do quilo da batata pode chegar a 136,09%. Esse item pode ser encontrado entre R$1,69 a R$3,99. Enquanto isso, a pesquisa trouxe a cenoura na capital com uma variação de até 120,60% (o menor valor é R$ 1,99 e o maior R$ 4,39).

Higiene e limpeza

Entre os produtos de higiene e limpeza, o que apresentou maior variação foi o sabão em barra de 1 kg. Em Palmas, esse item pode variar de R$ 3,59 a R$ 11,84, o que representa uma variação de 229,81%. Já o mesmo produto em pó, pode ser encontrado nos supermercados da capital com um custo de R$ 3,29 a R$ 10,19 (209,73%).

Outro produto que apresentou uma grande variação entre os supermercados pesquisados foi o papel higiênico com 4 unidades. O item tem uma variação de 165,73% (pode ser encontrado de R$ 2,48 a R$ 6,59).

Alimentação

O tomate está mais caro, mas o preço do seu subproduto não fica atrás. A pesquisa traz uma variação do extrato de tomate de 340 gramas,podendo a chegar a 254,44% (custando entre R$ 1,69 a R$ 5,99). Em julho do ano passado variava entre R$ 1,49 e R$ 3,99 (167,79%).

O quilo do tradicional pãozinho francês, pode variar entre R$7,89 e R$14,90, o que representa uma variação de 88,85%. Já o flocão de 500 gramas é encontrado entre R$1,49 e 2,59 em diferentes supermercados, tendo uma variação de 73,83%.

Outro item destacado é a farinha de mandioca (1 kg). Neste mês nos supermercados da capital podem ser encontrados de R$ 2,99 a R$ 6,29 (variação de 110,37%), enquanto que no mesmo período do ano passado ficava entre R$ 2,28 R$ 5,79(153,95%).

E não é só os preços que estão salgados no bolso do consumidor não. O sal refinado de 1 quilo pode ser encontrado nos supermercados da capital com uma variação de até 151,52%. O menor preço pesquisado é R$ de 0,99 e o maior por R$ 2,49.